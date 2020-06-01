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اقتصاد

كيف تحصل على أراض صناعية مجانا في الصعيد.. خدمات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:23 م
أراض صناعية مجانا
أراض صناعية مجانا في الصعيد
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ولاء عبد الكريم
للحصول على الأراضي الصناعية بمحافظات أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، حدّدت لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية دون مقابل. 

ويرصد موقع "صدى البلد" الإخباري خطوات الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان بالصعيد: 

1- يحصل المستثمر على طلب من خلال هيئة التنمية الصناعية، عبر نموذج معد مسبقا تحت اسم "نموذج حجز أرض بالمنطقة الصناعية"، إذ يقوم المستثمر بملء النموذج موضحا فيه "المساحة ـ البيانات الشخصية ـ رقم البطاقة ـ نشاط المشروع ـ المحافظة ـ المنطقة الصناعية".

2- وتضمنت الاشتراطات، ضرورة تقديم المستثمر دراسة جدوى حقيقية عن مشروعه، والعائد الاقتصادى منه، بالإضافة إلى احتياج الدولة للمشروع المقررة إقامته.

3- واشترطت الهيئة ضرورة إنجاز 50% من أعمال البناء على الأرض خلال عام ونصف العام.

4- وينتهى صاحب المنشأة من المصنع، ويبدأ الإنتاج خلال 3 أعوام فقط.


5- وفى حال عدم جدية المستثمر، يحق للهيئة سحب الأرض منه لضمان عدم تسقيعها والاتجار فيها. وحال الحصول على أراضٍ صناعية بالمجان، يتقدم بعض المستثمرين بطلب للحصول على أراضٍ مجانية دون امتلاك منشأة.

6- وحال توافر رغبة المستثمر فى تنفيذ المنشأة الفردية، يتولى مكتب خدمة المستثمرين من خلال ممثل هيئة الاستثمار، إجراءات التأسيس عبر «سيستم» الهيئة، وتسجيل بيانات المستثمر دون الحاجة لسفر المستثمر إلى هيئة الاستثمار.

7- أما حال رغبة المستثمر فى تنفيذ منشأة مساهمة، فيتولى ممثل الهيئة العامة للاستثمار جمع بيانات المستثمرين المساهمين وصورة البطاقة.

8 - وبعد الانتهاء من التسجيل على سيستم الهيئة، يقوم المستثمر أو ما ينوب عنه بالسفر إلى الهيئة العامة للاستثمار أو أحد فروعها للتوقيع ودفع الرسوم المطلوبة.
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