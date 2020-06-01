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اقتصاد

بقيمة 2.3مليار دولار.. الحاصلات الزراعية: مصر تصدر 70 منتجا زراعيا وفق معايير جودة عالية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:51 م
صادرات مصر الزراعية
صادرات مصر الزراعية
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ولاء عبد الكريم
قال  عبد الحميد الدمرداش،  رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،  إن  موسم تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر يبدأ من شهر سبتمبر كل عام وحتى نهاية أغسطس. 

وكشف  رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية فى  تصريحات خاصة  ل"صدى البلد" عن تأثر الحاصلات الزراعية  فى مصر وانخفاضها بمعدل 200 ألف طن  والذى يعود بدوره لأزمة فيروس كورونا ونتائجها الوخيمة  فى باقى دول العالم أيضأ. 

وأشار  إلى أن مصر تتصدر تصنيف الدول الأكثر تصديرأ لحاصلات البرتقال، الفراولة  وأيضأ البطاطس، لافتأ إلى هناك 3 دول تنافس مصر فيما يخص معدل تصدير الحاصلات الزراعية وهم أسبانيا، تركيا و المغرب.


ولفت رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،  إلى أن مصر تم وضعها على مقدمة الخريطة العالمية الخاصة بتصدير الحاصلات الزراعية.

وتابع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية  ، أن  الموالح شهدت إقبالأ كبيرأ على شرائها عقب أزمة كورونا خاصة لإحتوائها على فيتامين c  والذى يعمل بدوره على تقوية جهاز المناعة. 

وقال  الدمرداش،  إن مصر تصدر 70 منتجا زراعيا يمختلف أنواع الخضراوات والفواكه ، وذلك وفق معايير جودة عالية. 

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية  ، أن مصر تصدر حاصلات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار .

وأشار إلى أن  الزراعة تمنح مصر صادرات وصناعات غذائية بإجمالى 5 مليارات دولار منهم 2.3 مليار دولار خاصة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من الموالح كالبرتقال ، العنب، الرمان وغيرهم، بالإضافة لـ 3 مليارات دولار  للمجلس  التصديرى للصناعات الغذائية. 
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