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اقتصاد

اليوم.. المالية تبيع سندات خزانة بـ 6.75 مليار جنيه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية صباح اليوم، الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6.75 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقالت الوزارة عبر جدول عطاءات الخزانة لدي البنك المركزي المصري، إنه من المستهدف طرح استحقاقي خزانة 5 و 10 سنوات.

وتسعى الوزارة إلى بيع استحقاق 5 سنوات بـ3.5 مليار جنيه و 10 سنوات بـ3.25 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري طرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ47.75 مليار جنيه عبر 3 عطاءات دورية.

وباعت وزارة المالية أمس الأحد؛ أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بـ 20 مليار جنيه.

ويتبقي أخر طرح لوزارة المالية هذا الأسبوع بقيمة 21 مليار جنيه خلال الخميس المقبل، لأجلي 182 و 364 يوما .
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