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اقتصاد

موظفون وجمهور .. البنك المركزي يعدّل مواعيد العمل بالبنوك

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:06 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

قرّر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء. 


وقال خطاب مرسل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ إنه نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بالنسبة للموظفين. 


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وستكون مواعيد استقبال عملاء البنوك بالفروع البنكية من الثامنة والنصف حتى الثانية بعد الظهر. 


وذكر أن تلك القرارات تتوافق مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين جزئيا من الثامنة مساءً حتي الخامسة من صباح اليوم التالي علي الطرق نظرًا لما تشهده البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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