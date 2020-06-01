AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير التموين: عدم السماح للمواطنين بدخول المتاجر دون ارتداء الكمامة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:07 م
وزير التموين
وزير التموين
Advertisements
محمد صبيح
وزير التموين يصدر قرارًا وزاريًا جديدًا للمحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لحماية السادة المواطنين من مخاطر العدوى خلال التسوق.
 
حيث نص القرار على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنبيه على جميع المحالات التجارية التي تستلزم طبيعة عملها استقبال المواطنين بداخلها، وعلى سبيل المثال وليس الحصر (السوبر ماركت ـ محلات الحلوانى ـ محلات بيع الملابس ـ محلات بيع الأحذية.. الخ)، اتباع التعليمات التالية:


1. عدم السماح للسادة المواطنين (الزبائن) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة.
 
2. تدبير الكمامات بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة.
 
3. تدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل المتجر.

4. توفير المواد المطهرة ليستخدمها الزبائن في مدخل المتجر.
 
5. التطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.
 
6. الالتزام بالمسافات المقررة في التباعد الاجتماعي عند نقاط الدفع (الكاشير).
 
7. التزام جميع العاملين بالمتاجر بارتداء الكمامات الطبية والقفاز الطبي.
 
8. الالتزام بالتوجيه الخاص بالحد من عدد الزبائن داخل المتجر بما لا يتجاوز نسبة 25% من السعة الاستيعابية.
 
9. مراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج.
 
10. حسن معاملة الزبائن والتأكيد على توفر البضائع وحرص المتجر على حمايتهم من العدوى.
 
وشدد المصيلحي على أن يتم وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية والهدف منها، ويتم تعميم هذه التعلميات على جميع المتاجر وما يشابهها، فضلًا عن وضع هذه التعليمات في  مكان ظاهر أمام الجمهور، على أن يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية في حالة عدم تنفيذ ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

أخبار التوك شو.. مفاجأة غير متوقعة من التموين.. مواعيد صرف المعاشات.. الدليفرى فى زمن الكورونا.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بكورونا

احم نفسك من كورونا خلال التسوق.. إليك الخطوات

إعادة فتح المراكز التجارية في أبوظبي بشروط محددة.. تفاصيل

السعودية تضيف قائمة جديدة من الأنشطة المسموح لها بالعمل في رمضان

السعودية تعلن 31 شرطا لـ رفع حظر التجول الجزئي

ترشيحاتنا

غرامة 3 آلاف جنيه.. أول تحرك برلماني لمواجهة إعادة بيع الكمامات المستخدمة

حال عدم الإلتزام بالضوابط..وزير التعليم العالي: قد نصل إلى مليون إصابة بكورونا

وزير التعليم العالي: تفوقنا على إسرائيل وتركيا وإيران في الأبحاث السريرية عن فيروس كورونا

كيم كارداشيان وكاني ويست يهددان حارسهما بتعويض 10 ملايين دولار | تفاصيل

شبورة مائية فى الصباح.. الأرصاد: غدًا انخفاض بدرجات الحرارة

أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض الجفاف.. 13 علامة تنذرك بحاجة جسمك لشرب الماء

جعله يبكي من الألم.. أم توجه تحذيرًا بعد إصابة رضيعها بمرض مرتبط بـ كورونا

بفستان أنيق .. مني ممدوح تتألق فى أحدث ظهور لها