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رياضة

ليفربول يؤجل طرح قميصه الجديد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، بيانًا عاجلًا، خاص بالموسم الحالي 2019-2020، من بطولة البريميرليج.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد قررت عودة منافسات بطولة البريميرليج في السابع عشر من شهر يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا، أكد فيه أنه لن يطرح قميصه الجديد للموسم المقبل 2020-2021، مع شركته الراعية الجديدة "نايكي"، قبل نهاية الموسم الحالي بنهاية شهر يوليو.

وكان نادي ليفربول يعلن عن قميصه للموسم المقبل، قبل انتهاء موسمه، كما المعتاد، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قميص الفريق للموسم الجديد، في مطلع شهر أغسطس القادم.

وأعلن نادي ليفربول، مسبقًا، عن التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، بعد انتهاء عقد الشركة الحالية "نيو بالانس".
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