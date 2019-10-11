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رياضة

المنشطات تغلق مشروع أوريغون لشركة نايكي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:33 م
شعار شركة نايكي
شعار شركة نايكي
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القسم الرياضى
أعلنت شركة "نايكي" الأميركية لصناعة المستلزمات الرياضية، إغلاق "مشروع أوريغون"، بعد إيقاف المدرب الرئيسي فيه، الأميركي ألبرتو سالازار، لخرقه قوانين المنشطات.

وقال رئيس الشركة الأميركية العملاقة مارك باركر في مذكرة بعث بها إلى العاملين في هذا المشروع: "هذه الوضعية، إلى جانب المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، تشكل إرباكا للعديد من الرياضيين وتحد من تركيزهم في تدريباتهم ومنافستهم، لذا اتخذت القرار بإغلاق مشروع أوريغون".

وكانت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات "أوسادا"، قد أوقفت في الأول من أكتوبر الجاري سالازار، المدرب السابق للبطل الأولمبي البريطاني السابق مو فرح ولعدد من الرياضيين الذي شاركوا في بطولة العالم الأخيرة لألعاب القوى في الدوحة، لأربعة أعوام.

وجاء قرار الإيقاف على خلفية مخالفات لقوانين المنشطات في إطار "مشروع أوريغون"، وأدى إلى سحب اعتماد المدرب من بطولة العالم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونفى ألبرتو سالازار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيستأنف القرار، في حين دافع عنه باركر في مذكرته مؤكدا أنه سيدعمه في قراره باستئناف التهم الموجهة إليه بقوله "الإيقاف لأربع سنوات لشخص تصرف بحسن نية هو قرار خاطئ"
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