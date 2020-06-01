في ذكرى التتويج..قائد ليفربول: روبرتسون الهمنى طريقة الاحتفال بلقب دوري الأبطال.. فيديو





وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا، في مثل هذا اليوم، من الموسم الماضي، للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما النجم المصري محمد صلاح وديفوك أوريجي.





ورفض جوردان هندرسون رفع لقب دوري أبطال أوروبا، إلا بعد المرور أمام زملائه على منصة التتتويج، والتدقيق في أعينهم جميعا.





وقال هندرسون في تصريحات أبروتها صحيفة " ليفربول إيكو":" لم اخطط لهذا الاحتفال، لقد رأيت روبرتسون، يفعل هذا الاحتفال كثيرا داخل غرفة خلع الملابس، ويتظاهر برفع الكأس".





وأضاف:" لقد كانت لحظة مميزة حقا، كان هدفي هو رؤية تعبيرات وجه كل لاعب، لحظة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا".





وتابع:" اللاعبون طالبوني بتكرار هذا الاحتفال في كل تتويج، وبالفعل قمت بتكراره بعد الفوز بالسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية".









كشف جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، سر احتفاله الغريب بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.