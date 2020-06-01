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ذكرنا بالإنجازات.. متحدث "النواب" يشيد بمقال محمد أبو العينين حول فترة حكم السيسي لمصر.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:33 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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عادل نصار

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، بمقال رجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين، والذي ينشر غدا في جريدة الأخبار بمناسبة مرور 6 أعوام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر.


وأكد حسب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن مقال رجل الصناعة محمد أبو العينين ذكرنا بالكثير من إنجازات الرئيس السيسي الكبيرة خلال فترة حكمه فى الستة أعوام الأخيرة.

 

وكشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، والذي ينشر غدا في جريدة الأخبار بشأن فترة حكم الرئيس السيسي والانجازات التي حققها لمصر وشعبها.

 

وروت مصطفى، قائلة :"المقال تناول الكثير عن فترة حكم الرئيس السيسي وصمود الشعب المصري اتجاه الفتن والمخططات وفيروس كورونا وإنجازات الرئيس رغم كل المصاعب".


وتابعت مقدمة برنامج «صالة التحرير»، أن المقال أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعرف المستحيل طيلة فترة حكمه في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والزراعية وتحويل مصر لمركز إقليمي للغاز.


وأكملت الإعلامية، أن المقال أكد أيضا أن السيسي استطاع تحويل مصر الى أفضل الاقتصاديات في العالم، وتسليح الجيش بأحدث قوة وسلاح في العالم.

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