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ديني

خالد الجندى: الأمة الإسلامية لديها نوعان من الوحي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:28 م
خالد الجندى: الأمة
خالد الجندى: الأمة الإسلامية لديها نوعين من الوحي وليس واحد
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محمد شحتة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأمة الإسلامية لديها نوعين من الوحي وليس وحي واحد.

وأضاف الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن الذي يظن أن لدينا وحي واحد فكأنه يلغي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن يظن أن الرسول نزل عليه وحي واحد فمعنى ذلك أن مهمة النبي انتهت بوصول هذا الوحي إلينا.

وأشار إلى أنه لو قلنا أن لدينا وحي واحد، فمعنى ذلك أننا لسنا بحاجة للنبي فهو بمجرد نزول القرآن إلينا فلا مهمة للنبي بعد ذلك، وحاشا أن نقول ذلك.

وأكد أن النبي هو شريان الحياة، فالذي يظن أن الوحي واحد فقط وهو القرآن فهو خاطئ، ولكن أننا في حاجة للنبي في مهمة غير مهمة حفظ القرآن لأن الله هو الذي يحفظ القرآن، منوها أن من لا يعترف بالنبي فئة من الناس يسمون أنفسهم "القرآنيين" فيؤمنون بالقرآن فقط وينكرون السنة.

وأوضح، أن هناك مهمة أخرى للنبي غير توصيل القرآن وهو في قوله تعالى "وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ" فهو موكل بتبيان القرآن للناس وتعليمهم الكتاب والحكمة.

وتابع أن مشكلة القرآنيين أنهم غير معترفين بالنبي، حيث إنهم يرون أن مهمة النبي هي توصيل القرآن فقط، مؤكدًا أننا نحتاج من النبي القرآن والسنة.

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