حاسبات ومعلومات عين شمس تطالب بالتأكد من تسليم الأبحاث

أعلنت بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، عن ضرورة تأكيد جميع الطلاب من أن الموضوع البحثي تم تسليمه بنجاح عن طريق الدخول إلى صفحة التسليم.
.submitted for grading
وأكدت انه من خلال هذه الصورة يتم توضح خطوات التسليم النهائي للبحث قبل إنتهاء الموعد النهائي لتقديمه.
وأضافت الكلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف يظهر الملف الذي تم رفعه موجود و مكتوب فوقه في حالة التسليم submitted for grading.
اقرأ ايضا:وأشارت الكلية إلى أنه في حالة تسجيل الإيميل الجامعي ببرنامج LMS سوف تصل رسالة تؤكد رفع الملف بخلاف ذلك لن تصل رسائل علي الايميل ولكن ضروري أن يتأكد كل طالب بأن حالة رفع الموضوع البحثي تغيرت الي
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.submitted for grading
وأكدت انه من خلال هذه الصورة يتم توضح خطوات التسليم النهائي للبحث قبل إنتهاء الموعد النهائي لتقديمه.