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برلمان

ذروة انتشار فيروس كورونا.. برلماني يحذر من تزايد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، بحالة الاستنفار التامة التي أعلنتها مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات في الدولة، وفقا لتوجهات الرئيس السيسي لمجابهة تفشي كورونا بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات خلال الفترة الماضية بسبب أسبوع العيد.


وأشاد المغازي، بتوجيهات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي للمحافظين بضرورة عدم التقاعس والنزول للشارع لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامة ومتابعة مختلف الإجراءات الصحية والطبية المتخذة في البلاد.




وأشار إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتأكيده أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام، تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج.


وشدد على أن هناك حالة استنفار تامة وفي مختلف المؤسسات لمجابهة الوباء والعدوي، متوقعا أن تنحسر الإصابات بكورونا بعد قرابة شهر من الآن وفق بعض التقديرات الصحية.
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