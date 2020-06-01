الوطنية للصحافة تتابع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في المؤسسات القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها تتابع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد في المؤسسات الصحفية القومية.





وأعلنت الهيئة، في بيانها مساء اليوم، الإثنين، أنه تم تحويل أحد العاملين بمؤسسة دار التحرير بموجب خطاب صادر من المؤسسة إلى المستشفي عصر أمس الأحد، وعلي الفور تم استقبال الحالة علي أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية فيما بعد.





وأوضحت الهيئة، استقبل المركز الطبي لسكك حديد مصر الحالة، وقام بالكشف عليه، والاطلاع علي الأشعة والتحاليل التي كانت بحوزته، وإجراء جلسة أوكسجين له حتي يتم الانتهاء من أوارقه الخاصة بالعزل في فرع المستشفي بأبو زعبل.





وأضافت الهيئة، أثناء إنهاء الأوراق أفاد الزميل بأنه تلقي اتصالا يفيد بوجود مكان له في مستشفي شبرا العام، قائلا إنه سيتوجه إلي هناك وفي حالة فشل عزله سيعود مرة أخري لمركز سكك حديد مصر، وبالفعل توجه إلي مستشفي شبرا العام ولم يعد مرة أخري الي المركز الطبي لسكك حديد مصر، حتي وافته المنية ظهر اليوم.





وأشارت الهيئة، إلى أن المركز الطبي لسكك حديد مصر استقبل حالة أحد العاملين بمؤسسة الأهرام، وتم إجراء الأشعة المقطعية له والتحاليل اللازمة ، وحصل علي بروتوكول العلاج اللازم له مع ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي.





وتابعت أن المركز الطبي لسكك حديد مصر استقبل أحد العاملين بمؤسسة دار المعارف، وبالكشف عليه حصل علي بروتوكول العلاج مع الالتزام بالعزل المنزلي واتباع الإجراءات الاحترازية.





وتابعت أن مستشفى عين شمس التخصصي أجرى الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة لاثنين من العاملين بمؤسسة دار الهلال وتم إلزامهم بالعزل المنزلي لحين ظهور النتيجة غدا.





وألمحت إلى أنه تم إرسال بعض الحالات العاجلة من بعض المؤسسات الصحفية للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليها علي الفور واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء الحالات الصحية للمرضي، علي ان يتم استكمال الإجراءات الإدارية غدا صباحا.





وأكدت الهيئة أنه جارٍ استكمال إجراءات التطهير والتعقيم بمؤسستي دار التحرير ودار الهلال ، علي ان يتم استكمال التعقيم والتطهير في باقي المؤسسات تباعًا .