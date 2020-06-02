مليون دولار رسوما.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل عبور أكبر سفينة بالعالم.. فيديو

أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم بالقناة، موضحًا أن حمولتها وصلت لـ 234 ألف طن، ودفعت مبلغ مليون دولار رسوم عبور، مضيفًا :"السفينة عبرت من القناة الجديدة ولا يمكنها عبور القناة القديمة".









وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم عبر فضائية on"، أن السفينة هي الأكبر والأحدث في العالم، وعبرت بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية.









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وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن تكلفة قناة السويس الجديدة عادت إلى مصر في أقل من 6 أشهر، مضيفًا أن عبور تلك السفن يثبت الثقة في القناة والتي تؤكد للعالم أنها رغم الأزمات قادرة على استقبال سفن عملاقة.









وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن شهر مايو الماضى من هذا العام شهد حمولات قدرت بـ 95 مليون طن والعام الماضى كان 105 ملايين طن.







