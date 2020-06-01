متأثرناش..رئيس هيئة قناة السويس: ملتزمون بالإجراءات الوقائية

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن الهيئة ملتزمة تماما بإجراءات مجلس الوزراء، بشأن عدد العمالة، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية.





وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن الهيئة شهدت مؤخرا عبور ، أكبر سفينة في العالم، بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية.





وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن عبور تلك السفينة، يثبت الثقة في قناة السويس الجديدة ، والتي تمر بالجنوب حاليا، والتي تأكد للعالم أنها رغم الأزمات قادرة على أستقبال سفن عملاقة.





وأشار ربيع إلى أن من ضمن الإجراءات الإحترازية التي شهدتها هيئة القناة ، تخفيض العمالة 50% ، ولكنهم مستمرون بالعمل بكفاءة 100%.





وتابع: "متأثرناش" والعمل في هيئة قناة السويس يتم على أكمل وجه، لافتا إلي أن القناة تعمل 24 ساعة رغم الصعوبة والإجراءات الإحترازية، وتسير الهيئة نحو تطوير المجرى الملاحي بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي,