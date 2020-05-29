AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمدة 15 يوما.. هيئة قناة السويس تعلن تعديل مواعيد تشغيل المعديات والكباري العائمة والأنفاق

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو ولمدة 15يوما. 

ويشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضا:


فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث بدءا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً. 

وتعلن الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة المواعيد الجديدة وفقا لقرارات مجلس الوزراء باجراءات الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

بعد قرار الحظر.. غلق أنفاق قناة السويس في هذه المواعيد

تعديل مواعيد المعديات بقناة السويس بسبب كورونا

رئيس هيئة قناة السويس: نفق الشهيد احمد حمدي٢ إضافة جديدة لربط سيناء بالوادي

تشغيل الكبارى العائمة والمعديات خلال عيد الفطر.. تفاصيل

هيئة قناة السويس: تعديل مواعيد تشغيل المعديات والكبار والأنفاق خلال إجازة العيد

ترشيحاتنا

رغم كورونا.. إسرائيل تعيد فتح الجامعات

3 أعراض تثبت الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

بسبب كورونا.. ضربة قوية لجماهير ليفربول قبل استئناف الدورى الإنجليزي

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

AdvertisementS

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا