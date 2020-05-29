لمدة 15 يوما.. هيئة قناة السويس تعلن تعديل مواعيد تشغيل المعديات والكباري العائمة والأنفاق

أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو ولمدة 15يوما.





ويشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.





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فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث بدءا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.





أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.





وتعلن الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة المواعيد الجديدة وفقا لقرارات مجلس الوزراء باجراءات الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.