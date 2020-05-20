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محافظات

الفريق أسامة ربيع يبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي مع القيادات الأمنية بمدن القناة الثلاثة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:14 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس
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انجي هيبة
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مع القيادات الأمنية المختلفة لمحافظات القناة الثلاثة، لبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإرشاد.

يأتي اللقاء في إطار المؤتمر التنسيقي الأمني الشهري بقناة السويس، والذي يعقد بشكل دوري  بهدف التنسيق الأمني و تبادل الرؤي مع الأجهزة الأمنية المنوطة بتأمين المجرى الملاحي ومنشآت الهيئة الرئيسية والمرافق الخدمية المختلفة التابعة لها.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للتعاون المثمر والبناء من جانب الجهات الأمنية المختلفة، مشيدا بما لمسه من المشاركة الفعالة والاستجابة السريعة من جانبهم في التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتأمين المجرى الملاحي.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية التنسيق الكامل واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المجرى الملاحي وغير ذلك من المنشآت والمرافق الخدمية المختلفة التابعة للهيئة لاسيما خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات الهيئة للدرجة القصوى خلال أجازة عيد الفطر المبارك مع تجهيز مجموعات التدخل السريع للمعاونة في المواقف الطارئة.

 


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