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رياضة

سيف زاهر يطرح مبادرة لحسم مصير الدوري المصري.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:51 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
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محمد رشاد
طرح الإعلامي سيف زاهر مبادرة لحسم مصير مسابقة الدوري الممتاز وما إذا كانت المسابقة سيتم استئنافها من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أون تايم أنه قرر توجيه الدعوة لوزير الرياضة أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ورؤساء أندية القسم الدوري الممتاز من أجل مناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز والوصول إلى القرار الذي يصب في المصلحة العامة للكرة المصرية.


وأوضح "سيف" أن الاجتماع سيكون في أحد الأماكن المفتوحة حفاظًا على معايير التباعد الاجتماعي وحرصا على سلامة جميع الحاضرين.

وقال "سيف" إنه تواصل بالفعل مع بعض أندية الجمعية العمومية ورحبوا جميعا بالمبادرة في انتظار آراء باقي الأندية سواء بالموافقة على حضور الاجتماع أو الرفض مشددا على أن الهدف من المبادرة الوصول لقرار يصب في المصلحة العامة للجميع.
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