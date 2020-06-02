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رياضة

سيف زاهر يوضح تفاصيل لائحة الجبلاية بعد ورودها من الـ "فيفا" واجتماع الوزير مع الجنايني..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:50 ص
الإعلامي سيف زاهر
الإعلامي سيف زاهر
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محمد رشاد
كشف الإعلامي سيف زاهر، عضو اتحاد الكرة الأسبق، عن وصول مشروع اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة لمقر اتحاد الكرة يوم الخميس الماضى، بعد مراجعتها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأكد سيف زاهر : أن أحد أهم البنود التى تضمنتها اللائحة الجديدة، هو إلزام اللجنة الخماسية بإجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الحالى، وبالتحديد فى شهر أغسطس المقبل، عقب انتهاء المدة المحددة لنهاية مهمة اللجنة الخماسية يوم 31 يوليو.


وأضاف سيف، أن اللائحة أكدت إقامة الانتخابات فى أغسطس المقبل، وأن تكون مدة المجلس الجديد 4 سنوات وليست عامًا واحدا كما يردد مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان "زاهر" طرح مبادرة لحسم مصير مسابقة الدورى الممتاز، وما إذا كانت المسابقة سيتم استئنافها من عدمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيف زاهر خلال برنامجه ملعب أو تايم، أنه قرر توجيه الدعوة لوزير الرياضة أشرف صبحى وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ورؤساء أندية القسم الدورى الممتاز، من أجل مناقشة مصير مسابقة الدورى الممتاز، والوصول إلى القرار الذى يصب فى المصلحة العامة للكرة المصرية.

وأوضح "سيف" أن الاجتماع سيكون فى أحد الأماكن المفتوحة حفاظًا على معايير التباعد الاجتماعى، وحرصا على سلامة جميع الحاضرين.

وقال "سيف" أنه تواصل بالفعل مع بعض أندية الجمعية العمومية، ورحبوا جميعا بالمبادرة فى انتظار آراء باقى الأندية، سواء بالموافقة على حضور الاجتماع أو الرفض، مشددا على أن الهدف من المبادرة الوصول لقرار يصب فى المصلحة العامة للجميع.
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