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سلامة المواطن مسئوليتنا.. محافظ الإسكندرية: عودة الحياة الطبيعية مقرونة بالتباعد الاجتماعي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:21 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة شدد على ضرورة أرتداء المواطنين الكمامات وتوقيع العقوبة الصارمة على المخالفين.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن رئيس الحكومة أكد على كافة المحافظين أن مصر  فى حالة حرب مع كورونا والأسبوعين المقبلين هما الذروة ولا يجب أن يكون هناك أى تقصير فى متابعة الحالات المرضية أو المترددين على المستشفيات، مشددًا على توقيع العقوبة الحاسمة والصرامة مع المقصرين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك توجيهات من قبل رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تتابع الأوضاع الصحية بكل دقة وترفع تقرير يومي، وتابع:"نحن فى مرحلة مش هينفع فيها أى إهمال أو تقصير "، مشددًا على أن سلامة المواطن وصحته  مسئولينا أمام ربنا، ولن يكون هناك أى تقصير فيها.

وأشار إلى أن المحافظة تجرى استعدادات كاملة لعودة الحياة إلى طبيعتها مع أتباع الإجراءات الطبية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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