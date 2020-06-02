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بين الناس

مواطن يستغيث من انقطاع التليفون الأرضى والإنترنت الخاص به فى المنيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن زين العابدين سيد إبراهيم، والمقيم فى محافظة المنيا حي المصاص شارع وابور الحليج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع الحرارة عن الخط الأرضى الخاص به مما تسبب فى قطع خدمة الإنترنت المنزلى لديه منذ أسبوع.

ويقول فى رسالته : التليفون الأرضي الذى يحمل رقم 2150734 معطل منذ أسبوع ونتج عن ذلك قطع الإنترنت حتي اليوم وتقدمت بعشرات الشكاوي بسبب قطع خدمة الإنترنت والتليفون الأرضى ولم يستجب لتلك الشكاوي حتي الآن.

وناشد القارئ المسئولين سرعة إصلاح العطل نظرا للاحتياج السريع لخطوط الانترنت للعمل والدراسة، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى  01066767056

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 

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