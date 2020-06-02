AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. وزير التعليم: لجنة معزولة لأي طالب بالثانوية ترتفع حرارته قبل الامتحان.. وإصابة 7 نواب بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:09 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
Advertisements
حمزة شعيب

 نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار ولم يعد مجهولًا، لذلك يجب على المواطنين توخي الحذر في الفترة المقبلة.

طارق شوقى: قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم للجان.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك متابعة صحية للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيكون هناك زائرة صحية من وزارة الصحة، مؤكدًا أن اى طالب يعانى من ارتفاع درجة حرارته سيتم امتحانه  فى لجنة معزوله وفصله عن زملائه.

بعد إصابة 7 نواب بكورونا.. حسب الله: انعقاد جلسات مجلس النواب فى موعدها

كشف النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، عن آخر تطورات إصابة 7 نواب بفيروس كورونا، قائلا: "إن حالتهم مستقرة".

جميع الاحتمالات واردة في الأوبئة .. وزير التعليم العالي: المصاب بكورونا ينقل العدوى لـ 4 آخرين

قال الدكتور خالدعبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن كل فرد في المجتمع يتحمل مسئولية عن نزول إعداد مصابي فيروس كورونا لأنه مع الالتزام ستقل بالتأكيد أعداد المصابين الحالية، موضحا أنه لا يستطيع أحد الآن توقع موعد الوصول للحالة صفر لأننا نسير في الاتجاه الرأسي، قائلا: "لا نستطيع التوقع مثل الفترة الماضية ولا نتوقع موعد الوصول لقمة الجبل ولكن يمكن بعد اسبوعين من الالتزام وضع فرضيات واضحة".

محمد فؤاد: فيروس كورونا اختبار ورسالة من الله.. فيديو


قال الفنان محمد فؤاد، إن أزمة فيروس كورونا  اختبار من الله ورسالة لكل البشر، بأن كل شيء بقدر الله.

 مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على ارتفاع أعداد الإصابات مع توجه الدولة لفتح الاقتصاد  قائلًا " المراجعة مستمرة وفقًا  للمعطيات  على الأرض والوضع الوبائي حتى عندما قررت الدولة  أن تقوم بعملية الغلق التدريجي اعتمدت  على الوضع على الارض والان نفس الوضع بالنسبة للفتح التدريجي يعتمد على الاوضاع على أرض الواقع .

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس وزير.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهتم بكل رسائل وافكار أولياء الأمور وتحترمها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل يوميًا لتوفير جو آمن للطلاب، مؤكدًا أن نصف مليون موظف بوزارة التربية والتعليم يعملون على توفير الامتحانات ومساعدة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

احتمال وصولنا لـ 6000 إصابة بكورنا يوميا.. الحديدي: الأرقام مرعبة والمستشفيات مليانة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عدد الوفيات اليوم بسبب فيروس كورونا، 46 حالة وفاة؛ مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 1005 حالة. 

تعرف على أسباب ارتفاع إصابات كورونا وموعد الذروة..فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة زميل سابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية, إن سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا هو التكدس لأن بذلك يكون عدد المخالطين للمصابين أكبر.

الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل إصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا نية لإلغائها.. فيديو

جامعة القاهرة: دعاوى طلاب الثانوية بشأن امتحانات قدرات غير منطقية

اخبار التوك شو.. أحمد موسى: 600 مليار جنيه لتنمية سيناء.. 10 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم

طلاب الثانوية العامة يدشنون هاشتاج حياتنا مهمة زي طلاب النيل .. ويؤكدون : إلغوا لنا الامتحانات زيهم .. و وزير التعليم: النظام المطبق في مدارس النيل مختلف .. ولن نتراجع عما أعلنَّاه بهذا الشأن

أهم الأخبار ليلا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية بعد التعديل.. جوهرة تشعل تيك توك بـ فيديو جديد

أخبار التوك شو| إصابة 3 إعلاميات بـ كورونا.. وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وسبب تعديل مواعيد حظر التجول

ترشيحاتنا

توفر حماية تصل لـ90٪.. غرفة الملابس الجاهزة: الكمامة البوليستر لا تسمح بمرور الفيروس إلى مرتديها

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

خلال 48 ساعة.. كورونا يصيب 8 إعلاميين

تعرف على ما قاله ترامب للأقباط في عيد دخول السيد المسيح مصر

في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.. ترامب يقوم بجولة سيرا على الأقدام أمام البيت الأبيض

منع الشيشة نهائيا.. البرلمان يحدد شروط إعادة فتح المقاهي والسينما وصالات الجيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون