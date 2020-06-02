أخبار التوك شو.. وزير التعليم: لجنة معزولة لأي طالب بالثانوية ترتفع حرارته قبل الامتحان.. وإصابة 7 نواب بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الاخيرة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار ولم يعد مجهولًا، لذلك يجب على المواطنين توخي الحذر في الفترة المقبلة.

طارق شوقى: قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم للجان.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك متابعة صحية للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيكون هناك زائرة صحية من وزارة الصحة، مؤكدًا أن اى طالب يعانى من ارتفاع درجة حرارته سيتم امتحانه فى لجنة معزوله وفصله عن زملائه.

بعد إصابة 7 نواب بكورونا.. حسب الله: انعقاد جلسات مجلس النواب فى موعدها

كشف النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، عن آخر تطورات إصابة 7 نواب بفيروس كورونا، قائلا: "إن حالتهم مستقرة".

جميع الاحتمالات واردة في الأوبئة .. وزير التعليم العالي: المصاب بكورونا ينقل العدوى لـ 4 آخرين

قال الدكتور خالدعبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن كل فرد في المجتمع يتحمل مسئولية عن نزول إعداد مصابي فيروس كورونا لأنه مع الالتزام ستقل بالتأكيد أعداد المصابين الحالية، موضحا أنه لا يستطيع أحد الآن توقع موعد الوصول للحالة صفر لأننا نسير في الاتجاه الرأسي، قائلا: "لا نستطيع التوقع مثل الفترة الماضية ولا نتوقع موعد الوصول لقمة الجبل ولكن يمكن بعد اسبوعين من الالتزام وضع فرضيات واضحة".

محمد فؤاد: فيروس كورونا اختبار ورسالة من الله.. فيديو





قال الفنان محمد فؤاد، إن أزمة فيروس كورونا اختبار من الله ورسالة لكل البشر، بأن كل شيء بقدر الله.

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على ارتفاع أعداد الإصابات مع توجه الدولة لفتح الاقتصاد قائلًا " المراجعة مستمرة وفقًا للمعطيات على الأرض والوضع الوبائي حتى عندما قررت الدولة أن تقوم بعملية الغلق التدريجي اعتمدت على الوضع على الارض والان نفس الوضع بالنسبة للفتح التدريجي يعتمد على الاوضاع على أرض الواقع .

طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة قرار دولة وليس وزير.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهتم بكل رسائل وافكار أولياء الأمور وتحترمها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل يوميًا لتوفير جو آمن للطلاب، مؤكدًا أن نصف مليون موظف بوزارة التربية والتعليم يعملون على توفير الامتحانات ومساعدة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

احتمال وصولنا لـ 6000 إصابة بكورنا يوميا.. الحديدي: الأرقام مرعبة والمستشفيات مليانة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عدد الوفيات اليوم بسبب فيروس كورونا، 46 حالة وفاة؛ مشيرا إلى أن عدد الوفيات بلغ 1005 حالة.

تعرف على أسباب ارتفاع إصابات كورونا وموعد الذروة..فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة زميل سابق لهيئة سلامة الدواء الأمريكية, إن سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا هو التكدس لأن بذلك يكون عدد المخالطين للمصابين أكبر.

الصحة تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل إصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان: إن أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.