بداية أغسطس..مجلس جامعة جنوب الوادي يحدد موعد امتحانات الدراسات العليا

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي ، بجلسته الأخيرة المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الموافقة على انعقاد امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي2019/2020 بداية من اغسطس 2020.





كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين مركز تعليم و أبحاث اللغات بكلية التربية بالغردقة و المعهد العلمي الأوربي ESI ومقره "اسبانيا – مقدونيا – البرتغال" للتعاون الثقافي و العلمي و التقني و نشر البحوث.





و أحيط المجلس علما بحصول الدكتور أكرم فتحي مصطفى الأستاذ بكلية التربية النوعية على جائزة الشيخ خليفة رئيس دولة الامارات لأفضل بحث تربوي على مستوى الوطن العربي.





كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من : الدكتور الأمير حسين محمد بكلية العلوم و الدكتور محمد راضي محمد بكلية الآداب و الدكتور حمدي احمد حسن بكلية الزراعة و الدكتور محمد السيد كامل بكلية التربية النوعية و الدكتور الشريف محمد أحمد و الدكتور هشام اسامة عبد الراضي بكلية التربية الرياضية و الدكتور عبد القادر أحمد هاشم و الدكتور محمد منير محمد و الدكتور و الدكتورة عبير عبد الرحيم و الدكتور عبد الله عليو محمد بكلية الطب.





و وافق المجلس، على التعيين في درجة مدرس لكل من: الدكتور أحمد يوسف سيد بكلية العلوم و الدكتور محمد حمدان ابراهيم و الدكتور ابراهيم حسن محمد بكلية الآداب و الدكتورة هند محمد عبد الحكيم بكلية الطب.





كما وافق المجلس، على منح درجة الدكتوراه للطالب محمود محمد محمد ابراهيم بكلية الآثار و منح درجة الماجستير لـ 8 طلاب من مختلف كليات الجامعة.





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