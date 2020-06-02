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محافظات

لتسليمه أقنعة غير مطابقة للمواصفات للأطقم الطبية.. إحالة مسئول المخازن بمستشفى الحميات بالمنيا للتحقيق

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أجرى الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن أعمال اللجنة التي شكلها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وقرر نائب المحافظ خلال جولته إحالة مسئول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق، لتسليمه أقنعة طبية ووقائية للأطقم الطبية غير مطابقة للمواصفات. 

رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عارف مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، الدكتورة هبه لبيب مدير المكتب الفني ، والدكتورة  سهير رمضان مدير التمريض بالمديرية.

تابع نائب المحافظ، خلال جولته التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

ووجه نائب المحافظ، برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضى، مشيرًا إلي استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

أكد نائب المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى اليوم واحد ومستشفى التأمين الصحي، بكل مركز للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توفير الإمكانات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر محافظ المنيا، تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
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