أهم الأخبار.. ورئيس الوزراء يناقش خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران.. اتحاد الكرة يعلن تصوره لاستئناف الدوري المصري

نشر موقع "صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، تناولت قضايا سياسية وأمنية بالإضافة إلى تطورات الجهود العالمية والمحلية في مواجهة فيروس كورونا، وأهمها ما يلي:

إغلاق السجون الفيدرالية للمرة الأولى منذ 25 عامًا وسط استمرار الشغب في أمريكا



أفادت وسائل الإعلام الحكومية في الولايات المتحدة، نقلًا عن رسالة من المكتب الفيدرالي الأمريكي، بأن السجون الفيدرالية الأمريكية قد تم إغلاقها للمرة الأولى منذ 25 عامًا وسط استمرار أعمال الشغب واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد التي أثارها مقتل المواطن من اصل افريقي جورج فلويد على يد شرطي ابيض.





أبرزها تعديل المواعيد.. تعرف على قرارات المترو الجديدة بعد تغيير موعد حظر التجوال



أعلنت وزارة النقل فور إصدار مواعيد حظر التجوال الجديدة عن إعداد جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا ).





الداخلية: ضبط 251 محلا ومطعما مخالفا لقرار الغلق



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





إقتربت العودة..رئيس الوزراء يناقش خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.





البنك التجاري الدولي يعلن وفاة اثنين بسبب كورونا.. وغلق 4 فروع







أعلن البنك التجاري الدولي CIB ،وفاة اثنين من العاملين به جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد covid-19.



وعبرت إدارة البنك عن كامل دعمها لأسر العاملين سواء على الصعيد المعنوي أو المادي.







استشاري مناعة: سجاد المساجد بيئة خصبة لتفشي وباء كورونا.. فيديو







قال الدكتور أشرف الفقي، زميل هيئة الدواء الأمريكية سابقًا واستشاري المناعة، إن سجاد المساجد خطر ويزيد من انتشار فيروس كورونا.





وزير التعليم: الحكومة لم تقصر ولا يصح تحميلها تبعات عقد امتحانات الثانوية العامة.. وسمحنا بالتأجيل لمن يريد







عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن استيائه مما يقال بشأن أن الحكومة عليها أن تتحمل تبعات عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها بلا تأجيل، في إشارة إلى أنها تعرض حياة الطلاب للخطر متعمدة.







تتخطى 10 آلاف دولار.. الاحتجاجات الأمريكية تقفز بسعر بيتكوين







قفز سعر العملة المشفرة "بيتكوين" لمستويات كبيرة اليوم، الثلاثاء، متأثرة بالاحتجاجات التى تشهدها أمريكا بعد مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، على يد شرطي بولاية مينيسوتا، في حادث تسبب في موجة غضب اجتاحت المدن الأمريكية.







خلال يوم.. الداخلية تضبط 5109 أشخاص خالفوا قرار الحظر







واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".







الدولة ستحسم الأمر.. اتحاد الكرة يعلن تصوره لاستئناف الدوري الممتاز







أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على إمكانية عودة الدوري المصري الممتاز، واستئناف مسابقة كأس مصر.





شبح انقلاب 2016 يطارد أردوغان.. اعتقال 118 شخصًا أغلبهم من الجيش والشرطة







أعلن مكتب المدعي العام في اسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن تركيا أصدرت أوامر اعتقال بحق 118 شخصًا، معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن، يشتبه في صلتهم بالشبكة التي تدعي أنقرة إنها كانت وراء محاولة انقلاب عام 2016.







شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتقل العشرات في أتلانتا.. والمحتجون يواجهونهم بالحجارة والألعاب النارية







بعد يوم رابع من الاحتجاجات في مدينة أتلانتا وفي أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، قالت الشرطة إن الأمور هدأت بعد فرض حظر التجوال في التاسعة مساء حتى الصباح، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.







القاهرة 32 درجة.. الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على المحافظات غدا







أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الأربعاء، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة خلال ساعات الليل، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

