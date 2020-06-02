سموها رقية.. مدير حجر كفر الدوار ينفى تسمية أول مولودة بـ "كورونا"

أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، أن أسرة المولودة ابنة مصابة كورونا والتى تم توليدها مساء أمس الاثنين تم تسميتها "رقية" وليس" كورونا" كما زعمت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك الوهمية التى تنتحل اسم صفحة المستشفى.





وكان الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، قد نفى أمس الإثنين ما تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك المنتحلة اسم المستشفى نحو تسمية أول مولودة بالحجر من أم مصابة بفيروس كورونا باسم الوباء مؤكدا بأن أسرة المولودة لم تقم بتسميتها.





وأكد زايد أن ما تم نشره على هذه الصفحة عار تمامًا من الصحة، وليس له أى علاقة بالمستشفى مطالبا بعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك الوهمية والشائعات التى يتم ترويجها وتضر بالصالح العام والتى لم تراعِ الناحية الإنسانية والروح المعنوية للمرضى.









وكانت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التى تحمل اسم "مستشفى كفر الدوار العام" صوت الشاملة الحر" قد نشرت ما يفيد بتسمية مولودة لمصابة بفيروس كورونا باسم هذا الوباء العالمى؛ مما تسبب فى حالة من الاستياء الشديد بين رواد صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وشهد مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار، أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، عانت لمدة ١١ عاما من عدم الإنجاب وذلك منذ أن تم تخصيص المستشفى للحجر الصحى بقرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يوم 15من شهر أبريل الماضى.





وأعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار عن قيام قسم النساء والتوليد بالمستشفى بإجراء أول عملية ولادة قيصرية لمريضة بالحجرالصحى بمحافظة البحيرة للسيدة "أسماء ابو زيد. ع. س ٢٩ سنه " محولة اليوم من المستشفى المركزى بايتاى البارود.









وأكد زايد أن المريضة أسماء مقيمة بايتاى البارود، وأكرمها بمولودة بعد انتظار ١١ عاما دون إنجاب، مشيرا إلى أنه تم وضع الطفلة بالحضانة و استقرار حالة الأم والطفلة.





وأوضح مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار أنه تم إجراء كافة التجهيزات بغرفة العمليات والحضانة وحضور طبيب التخدير والولادة وتحضير أكياس بلازما خاصة بالمربضة قبل وصول الحالة وفور تلقي المستشفى إشارة من مستشفى ايتاى البارود بتحويل المريضة للحجر الصحى لإجراء عملية ولادة.



