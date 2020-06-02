مظاهرات أمريكا كشفت المستور.. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعلق على احتجاجات جورج فلويد

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الاحتجاجات، التي تحدث حاليًا في إلى أن من بينها ليس فقط عنف الشرطة ضد السود والملونين، ولكن أيضا عدم المساواة في الصحة والتعليم والعمل، فضلا عن "التمييز العنصري المستوطن". ذكرت مفوضةالسامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الاحتجاجات، التي تحدث حاليًا في الولايات المتحدة ، تسلط الضوء على مجموعة كاملة من القضايا في المجتمع الأمريكي، مشيرة





وقالت باتشيليت مخاطبة الدول حول العالم للعمل على هذه القضية إن "الدول لا تحتاج فقط إلى التركيز على التأثير الحالي لهذه الفوارق على الجماعات والمجتمعات التي تواجه التمييز العنصري ، ولكن أيضًا على أسبابها الجذرية".





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وأضافت أن الفيروس كشف ببساطة المشاكل الكامنة في هذه المجتمعات التي ظلت دون حل "لفترة طويلة".





ومضت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على حث الجميع على "اتخاذ موقف التحدث علنا ضد العنصرية في العالم، بحجة أنها مسؤولية الجميع، ودعتهم لذلك بالنشر عبر تويتر.