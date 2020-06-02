رابط التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اعتماد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2020/2021 وذلك حرصا منه علي مصلحة الطلاب في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.







وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، أنه يبدأ التقدم للمستوي الاول بمرحلة رياض الاطفال اعتبارا من 1/6/2020 وحتي 30/6/2020 ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوي الاول لرياض الاطفال علي ان يتم الالتزام بالشروط الاتية :







الحد الادني للتقدم للمستوي الاول اربع سنوات في 1/10/2020 ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن.







سن القبول بالمستوي الاول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن ( 29 يوم / 11 شهر / خمس سنوات ) مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة.







لا يجوز قبول اطفال في سن الالزام ( 6 سنوات في 1/10/2020) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م.







يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سنا فالأصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن .







لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوي الأول.







الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي .







توقيع ولي الامر علي اقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدمه بأكثر من مدرسة يعتبر الطلبات لاغية.







تعتبر الادارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حالة وجود اماكن شاغرة وفق ترتيب السن.







يتم توقيع ولي امر الطفل علي تعهد بوجوب سداد المصروفات الدراسية في موعد اقصاه خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة القبول .







يجب ان يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات .







أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان الاوراق المطلوبة للتقديم في حاله قبول الطفل بالمدارس الرسمية للغات كالاتي :







7 صور حديثة للطفل ،اصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر ( الأب والأم ) ،ملف التقديم لرياض الاطفال وحافظة اوراق ،طابع تعليمي + طابع مهن تعليمية + طابع تنمية موارد ، الشهادة الصحية معتمده من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الاقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم الي انه يحق للام بتقديم الأوراق المطلوبة في الحالات الاتية :







وفاه الأب ( يرفق شهادة الوفاه وقرار الوصاية وصورة منها)،سفر الأب للخارج ( يرافق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر)

،انفصال الوالدين ( يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية)

وفيما يلي رابط التقديم في رياض الاطفال..

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD224JWqiWQMS97b8LI6c1DkodU6YB-4pDGvB6xgNQ-0CsUQ/viewform?fbclid=IwAR3ISCTuAhdsqDVHEvwiLt2LTVizOKXjsQXvJNmJExSj04x4AVPLa67HLYo