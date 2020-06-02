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رياضة

تعرف على سر لجوء الأهلي لوزير الرياضة في لافتات نادي القرن الحقيقي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:48 م
محمود الخطيب وأشرف
محمود الخطيب وأشرف صبحي وزير الرياضة
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عبد الحكيم أبو علم
استقرت إدارة الأهلي علي عدم ترك ملف لافتات نادي القرن في قارة أفريقيا ورفع قضايا مدينة وجنائية وإدارية.

ويناقش مجلس الإدارة الموقف بالكامل في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس حاليًا.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي سوف يتقدم بشكوي لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في البداية لإزالة اللافتات.

وقالت المصادر إن السبب الرئيسي وراء اللجوء للوزير هو أن قانون الرياضة في مادتة الأولي ينص علي أن الوزير هو المسئول عن الأشراف المالي والإداري علي الأندية.

وأضافت المصادر أن الأهلي سوف يلجأ أيضًا إلي المحاكم المدنية والجنائية للحصول علي حقوقه في رفع الزمالك لافتات تشير إلى أنه نادي القرن في أفريقيا.
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