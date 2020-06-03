برلماني: الأسواق والمناطق العشوائية سبب وراء تزايد أعداد الإصابة بكورونا





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن هناك حالة من التسيب تشهدها الأسواق مما أدى إلى تزايد انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الذي وصلنا له حاليا فيما يتعلق يتزايد عدد الاصابات، تعتبر الأسواق والمناطق العشوائية سبب رئيسي فيها.





واضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد التزام من المواطنين بإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، ولابد من إجراءات قاسية من الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة، وذلك لحين عبور هذه المرحلة.

طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.