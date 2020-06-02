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أخبار البلد

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه بجنوب أفريقيا وتونس وكندا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:23 م
سامح شكري
سامح شكري
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أ ش أ
أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم ، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه وزراء خارجية كل من؛ جنوب أفريقيا "ناليدي باندور"، وتونس "نور الدين الريّ"، وكندا "فرانسوا-فيليب شامبين".

أعلن ذلك المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأوضح "حافظ" أن الاتصالات تناولت مجمل أبعاد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول مُستجدات العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك التطرق إلى الجهود المشتركة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، والتضامن المُتبادل في هذا الصدد.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتواصل المُستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
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