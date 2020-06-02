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حوادث

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بقطار سولار بسوهاج

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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خالد رياض
 تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة علي حريق محدود اندلع في قطار محمل بالسولار قبل دخوله محطة سكك حيد سوهاج.

ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، وتبين ان سبب الواقعة وجود شحوم وزيوت اسفل احدي العربات.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بتصاعد الادخنة من احدي عربات قطار محمل بالسولار.


تم الدفع بقوات الحماية المدنية والسيطرة علي الحريق، دون حدوث إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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