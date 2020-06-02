توثيق حي .. عزة مصطفى: مقال محمد أبو العينين فى الأخبار يرصد إنجازات السيسي خلال ست سنوات.. فيديو

سردت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال رجل الصناعة المصرية النائب محمد أبو العينين، والمنشور اليوم في الأخبار، مؤكدة أن المقال رصد الاقتصاد المصري خلال 6 أعوام هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضافت مصطفى، برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المقال يعد توثيق حي لإنجازات الرئيس السيسي من نواحي عدة في مقدمتها الناحية الاقتصادية، مقدمة التحية للرئيس السيسي على ما قدمه ويقدمه لمصر وشعبها.





وكشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، حول فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والإنجازات التي حققها لمصر وشعبها وعبر بالبلاد والعباد إلى بر الأمان.









وسردت مصطفى، المقالة، قائلة :"المقال تناول الكثير عن فترة حكم الرئيس السيسي وصمود الشعب المصري تجاه الفتن والمخططات وفيروس كورونا وإنجازات الرئيس رغم كل المصاعب".





وتابعت أن المقال أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعرف المستحيل طيلة فترة حكمه في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والزراعية ونجح فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز.





وأكملت الإعلامية، أن المقال أكد على أن السيسي استطاع تحويل مصر إلى واحدة من أفضل الاقتصاديات في العالم، وقام بتسليح الجيش بأحدث قوة وسلاح في العالم.