عبر بمصر إلى بر الأمان.. محمد أبو العينين: الرئيس السيسي رجل لا يعرف المستحيل.. فيديو

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل مقال رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين، والذي ينشر غدا في جريدة الأخبار حول فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والإنجازات التي حققها لمصر وشعبها وعبر بالبلاد والعباد إلى بر الأمان.

وسردت مصطفى، في برنامجها «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين تفاصيل، المقالة، قائلة :"المقال تناول الكثير عن فترة حكم الرئيس السيسي وصمود الشعب المصري تجاه الفتن والمخططات وفيروس كورونا وإنجازات الرئيس رغم كل المصاعب".





وتابعت مقدمة برنامج «صالة التحرير»، أن المقال أكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يعرف المستحيل طيلة فترة حكمه في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والسياحية والزراعية ون نجح فى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز.

وأكملت الإعلامية، أن المقال أكد على أن السيسي استطاع تحويل مصر إلى واحدة من أفضل الاقتصاديات في العالم، وقام بتسليح الجيش بأحدث قوة وسلاح في العالم.