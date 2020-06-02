وفاة علي عبد الرحيم .. أصيب بجلطة في المخ وتعرض للسرقة بالإكراه





وتعرض على عبد الرحيم فى حياته الى بعض الازمات ولعل من أبرزها أزمته الصحية وهى جلطة فى المخ والسبب فى ذلك فتاة نهرته فى لوكيشن التصوير وهو الامر الذى اثر سلبيا على نفسيته حيث تحمل كلامها السلبى على اعصابه وهو ما تسبب فى جلطة بالمخ.









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وبسبب هذه الازمة الصحية ابتعد علي عبد الرحيم عن الكاميرا ومشاركته فى العديد من الاعمال الفنية حتى تماثل للشفاء.









وكان من بين الازمات التى كشف على عبد الرحيم عنها خلال تصريحات صحفية ، تعرضه للسرقة بالاكراه على يد بعض الشباب حيث كان عائدا فى ساعة متأخرة وكان الطبيب المعالج له أوصاه بضرورة اجراء بعض التمارين والمشى على قدمه وكان يتكئ على عكاز وبالفعل تهجم عليه شباب وسرقوا منه "محفظته" التى كان تحتوي على بعض الاموال.









يذكر ان علي عبد الرحيم قدم العديد من الاعمال الفنية الجيدة منها "شمس الزناتى" و"الملك فاروق" و"ظل المحارب".