فيديوجراف.. عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة

"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّۢ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"، أوجب اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما.

الله تعالى قَرَنَ بر الوالدين بعبادته وعقوقهما بالشرك به لرضا الوالدين على أبنائهما أهميةٌ بالغةٌ تظهر في العديد من الأمور منها: نيل البركة في العمر والسعة في الرزق ونيل الدعاء المستجاب من الوالدين وكمال الإيمان.





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ولمزيد من التفاصيل حول عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة، شاهد الفيديوجراف التالى.