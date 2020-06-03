فيديوجراف.. عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة

"وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّۢ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا"، أوجب اللهُ ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما.
الله تعالى قَرَنَ بر الوالدين بعبادته وعقوقهما بالشرك به لرضا الوالدين على أبنائهما أهميةٌ بالغةٌ تظهر في العديد من الأمور منها: نيل البركة في العمر والسعة في الرزق ونيل الدعاء المستجاب من الوالدين وكمال الإيمان.
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