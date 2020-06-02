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حوادث

شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:53 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
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محمد صبرى
كاد عقار سكني ومعمل تحاليل أن يتعرضا للاحتراق، بعد أن اشتعلت النيران في صيدلية شهيرة أسفلهما في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق هائل فى صيدلية شهيرة، أسفل عقار سكني ومعمل تحاليل فى شارع الميرغني بمصر الجديدة.

على الفور تم توجيه ١٥ سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النار التى التهمت محتويات الصيدلية بالكامل، ويقوم رجال الإطفاء الآن بعمليات التبريد بعد أن تم الانتهاء من إخماد الحريق.

فيما نجحت القوات فى منع امتداد النيران إلى المعمل والعقار الذى يعلو الصيدلية المحترقة من دون إصابات بشرية، وتم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.
شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار
شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار
شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار
شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار
شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار
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