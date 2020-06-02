ديسابر: تجربتي مع الإسماعيلي رائعة وأتطلع للعودة إلى مصر .. فيديو

تحدث سباستيان ديسابر المدير الفني لفريقي بيراميدز والإسماعيلي سابقًا، عن تجربته مع الفريقين، مشيرًا إلى أنه يرغب في العودة لمصر من جديد.
وسبق أن أدار ديسابر الفريق الأول للإسماعيلي خلال موسم 2017، محققًا نتائج متميزة قبل رحيله لتدريب منتخب أوغندا.
وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "الإسماعيلي كان تجربتي الأولى وقضيت أوقاتًا رائعة وكنت أحد أفراد العائلة، ثم جاءت تجربة بيراميدز والاثنتين كانتا رائعتين في مصر واستمتعت بهما، وأنا أتطلع للعودة إلى الدوري المصري مرة أخرى".
وأوضح: "الإسماعيلي لديه لاعبون رائعون ومتميزون وسيكون لهم مستقبل كبير، وبيراميدز أيضًا نفس الأمر، اللاعبون الصغار هم الواعدون لمنتخب مصر".
واستطرد: "عندما بدأنا المشروع مع ناد الإسماعيلي كان هناك عدة تغييرات في الأجهزة الفنية وخلق نوع من عدم الاستقرار الذي انعكس على المنافسة".
واختتم: "الإسماعيلي فريق كبير مثل بيراميدز ويستطيع المنافسة على البطولة، بيراميدز بدأ ثم تطور مستواه وبعد ذلك أصبح فريقًا كبيرًا وقويًا مثل الأهلي والزمالك".