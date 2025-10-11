القبض على المتهمين بالتعدى على مالك محل بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب داخل المحل ملكه بأسوان.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة إدفو بأسوان من صاحب الحساب “مالك محل ملابس” بتضرره من 3 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لتعديهم عليه بالسب والضرب حال تواجده بالمحل ملكه إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجة أحدهم لخلاف مالى بينهما.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



