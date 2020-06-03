دعاء لحفظ الأب والأم .. ردده لهما اليوم

وهبنا إياها لكي ترعانا وتحفظنا من كل شر ، وهم من بذلا كل ما يملكان من أجلنا، وأفنا عمرهما لسعادتنا، وينبغي لنا أن نتذكرهم بالدعاء بالحفظ من كل شر والغنيمة بكل بر، ونيل خيري الدنيا والآخرة، قال - تعالى-: « وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا »، ( سورة الإسراء: الآية 24). دعاء لحفظ الأب والأم من كل شر مطلب للكثيرين، لأن الأب والأم هما نعمة من اللهوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا »، ( سورة الإسراء: الآية 24).













«اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على أبي وأمي من فضلِك العظيم وجودك الواسع ما تشرح بهِ صدرهم لعبادتك، وطاعتك، والأُنس بِك، والعمل بما يرضيك، ودوام ذِكرك، وبارك لهم في عُمرهم بركة يهنئهون بها في معيشتهم، وتلبسهم بها ثوب العافية في قلبهم، وروحهم، وعقلهم، وجسدهم، واغنهم من فضلك، وأعِنهم في حِلهم وترحالِهم وذهابهم وإيابهم، وأطل في عمرِهم مع العافية في صحتهم ودينهم، واجعل اللهم آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنزلهم منازل الشهداء والصدقين في قبرهم، ومد لهم مد البصر وأنر طريقهم، واكفهم جوابِ الملكين، واكفهم كل هول دون الجنة حتى تبلغهم إياها، وأسبِغ عليهم من سترك يا ستار، فلا تهتك لهم سترًا، ولا تفضح لهم أمرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تشمِت بهم عدو، وثبت عليهم عقلهم ودينهم وإيمانهم».









ادعية لحفظ الأم:





«اللهم يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تبسط على والدتي من بركاتك، ورحمتك، ورزقك، اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب، اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تُبَلِغها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين».





«اللهم لا تجعل لوالدتي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل لها حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر عينيها بما تتمناه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهم أسعدها بتقواك، اللهم اجعلها في ضَمانك وأمانِك وإحسانك».





«اللهم ارزقها عيشًا قارًا، ورزقًا دارًا، وعملًا بارًا، اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قولٍ أو عمل، وباعِد بينها وبين النار، وبين ما يقربها إليها من قولٍ أو عملٍ، اللهم اجعلها من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك اللهم واجعل أوسع رزقها عند كبر سِنها، اللهم واغفر لها جميع ما مضى من ذنوبِها، واعصمها فيما بقيَ من عمرِها، وارزقها عملًا زاكيًا ترضى به عنها».





«اللهم اختم بالحسنات أعمالها، اللهم أعنا على بِرها حتى ترضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليها في كبرها، اللهم وأعنا على خدمتها كما ينبغي لها علينا، اللهم اجعلنا بارين طائعين لها، اللهم ارزقنا رضاها ونعوذ بك من عقوقها، اللهم ارحم والدتي واغفر لها، اللهم وارض عنها رضا تحل به عليها جوامع رضوانك، وتحلها به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأسبغ عليها لطائف بِرك وإحسانك».





« اللهم ارحمها رحمة تنير لها بها المضجع في قبرها، وتؤمنها بها يوم الفزع عند نشورها، و ارزقني بر أمي، ربّي ادمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وأدخل البهجة على قلبها، و لا تجعل في قلبها من الحزن والهم مثقال ذرة، وارزقها أجمل مما تتمنى، وأكثر مما تدعس، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله».





« اللهم ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها، اللهم اجعل أُمي مِمَن تقول لها النار اعبري فإن نوركِ أطفأَ ناري، وتقول لها الجنة اقبلي فقد اشتقت إليك من قبل أن أراك، اللهم أجعل أُمي من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غيرِ حسابٍ ولا سابق عذاب، واجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».





« رب أبعد عن أُمي متاعب الدنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا رب بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي، و تجعلها تشكي همًا، ولا تتألم وَجعًا، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها، اللهم لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك».





«اللهم أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهم اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهم أسعدها حية وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالمين، اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهم اشفِ أمي من الداءِ، واكشف لها الدواء، واجعل جسدها صابرًا على البلاءِ، اللهم أنت أعلم بحالِها فاشفها وأطل بعمرها يارب العالمين».





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ادعية لحفظ الأب:





« اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسه العافية حتى يهنأ بالمعيشة، واختم له بالمغفرة حتى لا تضره الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم لا تجعل له ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها، اللهم ولا تجعل له حاجة عند أحد غيرك، اللهم أسعده بتقواك، اللهم اجعل أوقاته بذكرك معمورة، واجعله في ضمانك وأمانك وإحسانك».

« اللهم ارزقه الجنة وما يقربه إليها من قول أوعمل، وباعد بينه وبين النار وبين ما يقربه إليها من قول أو عمل، اللهم وأعنا على بره حتى يرضى عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليه في كبره، اللهم ارزقنا رضاه ونعوذ بك من عقوقه، اللهم واغفر له جميع ما مضى من ذنوبه، واعصمه فيما بقي من عمره، وارزقه عملا زكيا ترضى به عنه».

« اللهم حرم على قلب أبي حزن الدنيا، وحرم على جسده نار الآخرة، رب استودعتك مبسم والدي، فأدم عليه السعادة والصحة والقوة والعافية، اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا».

« اللهم إجعل أبي سيدًا من أسياد الجنة واجعل الحوض موردًا له والرسول شافعًا له واجعل ظلّك ظلًا له والسندس لباسًا له، اللهم إن أبي قد أحسن إلي منذ ويوم ولادتي حتى يوم فراق، اللهم بحق هذا الإحسان إرحمه واغفر له وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنهما وإنقطاع عمرهما».

« اللهم واغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبهما، واعصمهما فيما بقي من عمرهما، وارزقهما عملًا زاكيًا ترضى به عنهما، اللهم تقبل توبتهما وأجب دعوتهما، اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر، اللهم واختم بالحسنات أعمالهما».

« اللهم وأعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضى، اللهم أعنا على الإحسان إليهما في كبرهما، اللهم يا من قلت وقولك الحق "وبالوالدين إحسانا" إنا نسالك رضاك ثم رضا الوالدين ، اللهم إغفر لوالدينا وارحم والدينا وتجاوز عن والدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم إجعلنا من أحب الناس إلى والدينا، ومِن أقرب الأبناء لهما، واكرمنا بحسن السؤال لهما والحرص عليهما، اللهم لا تشغلنا عنهم لا بمال ولا بزوجات ولا بأولاد، اللهم أرزقنا برهم في حياتهم وبعد وفاتهم».

















