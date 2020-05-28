دعاء الشفاء لـ أمي.. كلمات تجلب الصحة والعافية

«إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، (سورة البقرة: الآية 186).

اللهم أنت الشافي المعافي، اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم قر أعيننا بشفائها، فإن البشر عاجزون عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

اللهم ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا يا مفرج الكرب يا مُجيب دعوة المضطرين.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.

اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر يمسها.

اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعف عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.

اللهم أذهب عنها آلامها وأفراحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.

اللهم اشفي أمُي شفاء لا يُغادِر سقمًا وأحميها وأحرصها وأرحمها وأرزقُها جنتِك من جميع أبوابها.

اللهم إنك أعلم بحالها فألطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجل بشفائها أمي.

دعاء الشفاء لأمي المريضة:

اللهم اشفي أمي واغمرها بالصحة والعافية، اللهم أسعدني بشفائها يارب.

اللهم انت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم من علينا بالشفاء في القريب العاجل، و أجعل أمي ممن ألبسهما ثوب العافية.

اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أمي شفاءً لا يغادر سقمًا.

اللهم إني أسألك بعظيم كرمك ولطفك أن تشفي امى وتعفو عنها.

اللهم اشفي أمي وارزقها لذة الصحة والعافية وتولاها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صبر أمي على المرض واجعله تطهيرًا لها من الذنوب واعفو عنها بعفوك يا الله.

يا الله أنت الشافي لقد عجزنا عن مداوتها وأنت بيدك الدواء اشفها وأنظر لها بعينك التي لا تغفل.

يا الله أسألك بقدرتك التي غلبت قدرة الأطباء أن تشفي أمي وترفع عنها المرض و اشفيها شفاء لا يغادر سقمًا.

اللهم اشفي المرضى و اشفيهم واشف مرضى المسلمين فأنت نعم المولى ونعم النصير ونعم المجيب.

يا رب أذهب عن كل مريض الكرب والبأس والحزن والضيق وخذ بيد كل مريض لطريق الشفاء والخير والفرج، اللهم أحرس كل مريض بعينك التي لا تنام.

دعاء الشفاء العاجل لأمي:





«اذهب البأس رب الناس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير».









«اذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».









«اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».









«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير».









«اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل والنهار، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».





«اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».





« يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيءٍ قَدير».









أذكار لتحصين النفس:

« بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ »، ثلاثَ مرَّاتٍ.

« أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

« أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

« أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ».

« اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

« أعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

« اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».



