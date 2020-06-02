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أخبار البلد

المحصول المتهم.. أبو صدام: إنتاج الأرز يكفي الاستهلاك المحلي والتصدير خلال العام الحالي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:42 م
الأرز
الأرز
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شيماء مجدى
قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين إن الارز رغم أهميته الكبيرة كمحصول صيفي غذائي أساسي على موائد المصريين إلا أنه بات مضطهدا لاتهامه بكثرة استهلاكه للمياه. 

وحددت وزارتا الري والزراعة مساحات الأرز في أحواض بعينها داخل مراكز معينة في تسع محافظات فقط هى الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وبأصناف معروفة حسب قرارات وزارتي الزراعة والري بإجمالي مساحة مليون وأربعة وسبعين ألف فدان.

وأضاف ابو صدام أن قش الأرز متهم بتلويث الهواء والتسبب في ظاهرة السحابة السودا عقب قيام مزراعي الأرز بحرق القش للتخلص منه بالإضافة إلى إغراق السوق بالأرز المستورد الذي يؤدي إلي انخفاض أسعار الأرز بصورة كبيرة.

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وأشار "نقيب الفلاحين "إلى أن المساحات المزروعة على أرض الواقع بالأرز لعام 2020 قد تزيد عن مليون ونصف المليون فدان بسبب تقلص مساحة القطن لفشل تسويقه الأعوام الماضية و وعدم جدوى الزراعات الصيفية الأخرى اقتصاديا بالمناطق القريبة من البحر مما جعل بعض المزراعين مضطرين لزراعة الأرز بالمخالفهما يعني أن المساحة المزروعة أرز فعليا عام2020 تكفي للاكتفاء الذاتي محليا والتصدير ايضا

ولفت حسين عبد الرحمن أبو صدام إلي ان استيراد الأرز بكميات كبيرة خطأ فادح حيث يؤدي إلى انهيار أسعار الأرز المحلي وإصابة مزارعيه بأضرار جسيمة.

وأضاف أبوصدام أن الأرز المصري رغم أنه أجود من المستورد بمراحل ورغم الزام الدستور الحكومه بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح فهناك تهميش متعمد لوضع سعر ضمان عادل للارزمع الاتجاه الي الاستيراد حيث بات الاستيراد خيار وزارة التموين المفضل .

وأكد أنه تم اغراق السوق المحلي بالأرز المستورد علاوة علي دخول كميات ارز اخري بطرق غير شرعيه تباع باسعار محروقه(اقل من الطبيعي)
بما يساعد في تدمير أسعار الأرز المحلي و يضر بزراعة الارز و بالاقتصاد الزراعي المصري.

واكد عبدالرحمن ان مزارعي الارز الذين التزموا بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعه والري مهددين بخسائر فادحه من التدني المحتمل لاسعار الارز نتيجه لاغراق السوق بالارز المستورد كما انهم مطاردين من وزارة البيئه في حالة حرقهم لقش الارز ، اما مزارعي الارز الذين خالفوا القرارات واضطروا الي زراعة الارز بغير الاماكن المحدده نتيجه عدم الجدوي الاقتصاديه للزراعات الصيفيه البديله للارز فهم مهددين بغرامات قاسيه وعقوبات صارمة مما يجعل الارز محصول مضطهد رغم اهميته الكبيره كمحصول غذائي اساسي يساهم في تحقيق الامن الغذائي لكل المصريين
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