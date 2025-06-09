خناقة الجلادوة والجزارين.. حسام خرج لفض مشاجرة فسقط قتيلا| صور

ما ينوب المخلص.. تلك الكلمات البسيطة جسدتها جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره، داخل منطقة عرب غنيم بمدينة حلوان جنوب القاهرة، حين نشبت مشاجرة بين عائلتي الجلادوة والجزارين تدخل خلالها المجني عليه لفضها إلا أنه تلقى طعنات غدر أودت بحياته في الحال.

حكاية حسام شهيد مشاجرة عائلات الجلادوة والجزارين

حكاية جريمة حلوان التي وقعت أحداثها في أيام عيد الأضحى المبارك، بدأت بمشاجرة بين عائلتي الجلادوة والجزارين في عرب غنيم بحلوان جنوب القاهرة، حيث اصطدمت دراجة نارية بـ توك توك مملوك لأحد أقارب المجني عليه أمام منزله ونشبت مشاجرة بين الطرفين في منتصف الشارع.

مع ارتفاع صوت المشاجرة خرج حسام المجني عليه من منزله في محاولة منه لتهدئة الموقف وفض المشاجرة بمساعدة شقيقه، إلا ان الأمور تطورت سريعا وقام أحد الأشخاص بالطرف الثاني بالمشاجرة بالتعدي على حسام بطعنات متفرقة أودت بحياته وأصيب شقيقه خلالها.

سقط حسام حسن الشاب الخلوق الذي خرج من منزله لاحتواء المشاجرة ومنع تطورها، جثة هامدة على الأرض غارقا في دمائه، وفر المتهمين هاربين من مسرح الحادث، ثم وصل فريق من مباحث حلوان وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

قبل مرور 24 ساعة على الحادث، كانت وحدة المباحث في حلوان برئاسة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، تمكنت من ضبط المتهمين في المشاجرة وهم 3 متهمين والسلاح المستخدم في المشاجرة وتم عرضهم على النيابة العامة في حلوان التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب بإدعاء مشاجرة مع آخرين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مالية قديمة قام خلالها أحد أطراف المشاجرة بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، ونجحت قوات مباحث القسم في القبض على أطراف المشاجرة، وتم التحفظ عليهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.