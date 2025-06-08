ضبط المتهم بطعن شاب في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب في مدينة حلوان، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عرب غنيم في حلوان، بسبب خلافات مالية قديمة.

مصرع شاب في مشاجرة بين أسرتين في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب بإدعاء مشاجرة مع آخرين.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مالية قديمة قام خلالها أحد أطراف المشاجرة بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، ونجحت قوات مباحث القسم في القبض على أطراف المشاجرة، وتم التحفظ عليهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.