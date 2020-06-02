AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مناشدة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:47 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
Advertisements
عادل نصار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بحل جميع مشاكل المستشفيات وتوفير كافة مستلزمات المستشفيات.


وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة لديها اهتمام أساسي وهو صحة المواطنين، مناشدا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.


وتابع محافظ القاهرة، أنه لدينا أسرة في المستشفيات كافية لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل طاقتها دون أي توقف.


وأكد محافظ القاهرة، أن تم ردم نفق العبور في زمن قياسي وتحويلة لطريق، مشيرا إلى أن الأزمات المرورية في هذه المنطقة انتهت تمامًا.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دمياط: 6 بؤر لفيروس كورونا في 20 عمارة .. شاهد

رئيس جامعة أسوان: قسم الاستقبال بالمستشفى الجامعى يعمل بكامل طاقته إعتبارًا من اليوم .. صور

مرور القاهرة يكشف مواعيد ردم نفق العروبة والتحويلات المرورية.. فيديو

أهم الأخبار.. أبو العينين ينعى الشيخ صالح كامل.. وترامب يهدد منظمة الصحة العالمية.. والمسماري يتحدث عن هجوم قاعدة الوطية

محافظ القاهرة: تكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات

شاهد.. نفق العروبة بعد ردمه وتحويله لمسطح لتوسعة الطريق

ترشيحاتنا

وفاة علي عبد الرحيم .. أصيب بجلطة في المخ وتعرض للسرقة بالإكراه

الفرعون معروف بجبروته .. مصري يصدم أمريكيا أسود حاول الاستيلاء على أمواله .. شاهد

بعد دعوى الأهلي ضد الزمالك.. رضا عبد العال يتحدث لصدى البلد عن قضية لافتات نادي القرن

تعرف على وضع الاحتياطي الأجنبي في السعودية؟

من داخل مستشفى العزل .. تعرف على حالة رجاء الجداوي الصحية

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض قصير.. دينا الشربيني تتألق بصورة جديدة على إنستجرام

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم