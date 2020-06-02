دار الإفتاء: وضع كاميرات المراقبة في غرف تبديل الملابس حرام شرعا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس؟





وأجابت دار الإفتاء، بأنه يحرم شرعًا وضع آلات التصوير ( كاميرات ) في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير.





وأضافت، أن هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه؛ لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.



