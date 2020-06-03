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برلمان

طلب إحاطة بشأن توفير أماكن لحالات الطوارئ في ظل أزمة كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن حالات الطوارئ في المستشفيات، مشيرا إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا أصبح هناك صعوبة في توفير أماكن لحالات الطوارئ.

وأوضح النائب خالد هلالي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستشفيات تحولت معظمها إلى حجر صحي، لعلاج مرضى فيروس كورونا، وأصبح كل التركيز على تلك الحالات، محذرا من تجاهل حالات الطوارئ.

وأضاف عضو مجلس النواب الوضع الوبائي في مصر خطير، وهناك صعوبات كثيرة أمام مصر لتجاوز هذه المحنة، لاسيما مع التزايد الكبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الدكتور خالد هلالي أنه رغم التحدي والحرب التي تقوم بها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، إلا أنه لا يجب تغافل أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة وضرورة توفير أماكن لعلاجهم.
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