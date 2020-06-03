طلب إحاطة بشأن توفير أماكن لحالات الطوارئ في ظل أزمة كورونا

قال الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن حالات الطوارئ في المستشفيات، مشيرا إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا أصبح هناك صعوبة في توفير أماكن لحالات الطوارئ.





وأوضح النائب خالد هلالي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المستشفيات تحولت معظمها إلى حجر صحي، لعلاج مرضى فيروس كورونا ، وأصبح كل التركيز على تلك الحالات، محذرا من تجاهل حالات الطوارئ.





وأضاف عضو مجلس النواب الوضع الوبائي في مصر خطير، وهناك صعوبات كثيرة أمام مصر لتجاوز هذه المحنة، لاسيما مع التزايد الكبير في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.



