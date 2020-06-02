بسبب كورونا.. مقترح برلماني لتجهيز المدارس لاستقبال حالات الطوارئ

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجهيز مدرستين بكل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، وعمل الصيانة اللازمة لهما لاستقبال الحالات الطارئة، وفتح باب التبرع من أهل تلك المناطق التي توجد بها المدرستان لتوفير السرائر والأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال المرضى.
وطالبت النائبة شادية، بإتاحة توفير دورات تدريبية للشباب على الإسعافات الأولية، للمساندة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر في الآونة الأخيرة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مقترح تجهيز مدرستين بكل منطقة لاستقبال حالات الطوارئ بمختلف محافظات الجمهورية سيساهم بكل تأكيد في تخفيف الضغط على المستشفيات وأطقم التمريض.
كما طالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، الشعب بالالتزام بالقرارات التي تصدرها الحكومة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا أكثر من الوضع الحالي.