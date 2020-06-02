للمرة الثالثة.. بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في المسئولية المجتمعية

حصل بنك مصر مؤخرًا على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2020 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها البنك على نفس الجائزة من نفس المؤسسة، حيث سبق لبنك مصر الحصول على تلك الجائزة في عامي 2017 و2019.

الجدير بالذكر أن مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ هي إحدى المجلات المالية المتخصصة في العالم التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، وتستند المجلة في اختيارها للبنوك الفائزة إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية والمرتبطة بالأداء الاستراتيجية التي يتبناها البنك وكذلك الانشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

ويعد فوز بنك مصر بتلك الجائزة تأكيدًا لدوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، حيث ان بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة "GRI".

ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة "المسئولية المجتمعية للمؤسسات".

يشار إلى أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 760 مليون جم في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2019 وحوالي 800 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020.

هذا وقد حاز بنك مصر على عدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ "أفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية – مصر عام 2019 والمسئولية المجتمعية- مصر 2018" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامي 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019" من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما فاز البنك بجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر عن عامي 2019 و 2020" من مجلة جلوبال بانكينجآند فاينانس ريفيو.

الجدير بالذكر أن تلك الجوائز تعد تتويجًا لجهود بنك مصر وتأكيدًا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية في مجال المسئولية المجتمعية، هذا وقد ساهم البنك بشكل كبير في رفاهية ورخاء مصر منذ تأسيسه، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر.