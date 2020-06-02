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منوعات

الفرعون معروف بجبروته .. مصري يصدم أمريكيا أسود حاول الاستيلاء على أمواله .. شاهد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثيرا، حول ردة فعل غير متوقعة لمصري مقيم بأمريكا، حاول أحد الأمريكان السود الاستيلاء على أمواله التي حصدها من محل بقالة بإحدى الولايات الأمريكية.



وأوضح الفيديو، أحد الأمريكان السود وهو يدخل على رجل مسن يرتدي قميصا ازرق وبنطالا أسود، بأحد محلات البقالة في أمريكا، ويطلب منه الأموال التي جناها خلال يومه.



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وقال الأمريكي ، لصاحب محل البقالة عبر الفيديو، أريد جميع اموالك، ليرد عليه صاحب المحل لا تعامل بدون ارتداء القمامة، ليرد عليه الرجل الأسود قائلا ألا ترى أن الأمريكان السود يأخذون كل شيء حولهم، ليرد صاحب المحل أنا زنجي أكثر منك، ليسأله الأمريكي الأسمر بتعجب كيف ذلك، ليرد صاحب المحل قائلا أنا مصري، ليصدم بعدها الرجل الأمريكي ويغادر المحل، بعد أن أتحفه صاحب المحل المصري بكلامه.



وأثار الفيديو دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من رد الرجل المصري بكل هدوء وذكاء على الرجل الأمريكي الأسمر، معلقين "جبروت المصري في كل مكان في العالم".



والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد مظاهرات حاشدة لليوم الخميس على التوالي، تنديدا بمقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد الذي قتل على يد أحد الضباط البيض الأسبوع الماضي.



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